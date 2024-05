Christian Nodal sufre ataques por apoyar a la ganadora de "La casa de los famosos“

A lo largo de la temporada otras celebridades se posicionaron a favor de algunos de los contendientes, uno de ellos fue Christian Nodal que no dudó en apoyar a la modelo boricua; lo cual, no fue del agrado de los compatriotas mexicanos del cantante, quienes se lanzaron contra él por no apoyar a sus connacionales como Geraldine Bazán o Lupillo Rivera.