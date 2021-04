Christian Nodal ya quiere ser papá, pero Belinda le pide que primero formalicen su relación

Escucha esta nota aquí

La relación entre Christian Nodal y Belinda continúa viento en popa y para confirmarlo, la pareja no deja de compartir momentos íntimos y detalles de su amor con sus millones de seguidores, a quienes hicieron una promesa que el tiempo dirá si se concretará,

Durante una transmisión en vivo, los cantantes realizaron un pacto de amor en el que se comprometieron a estar juntos para siempre, informó este miércoles la revista People en Español

"Juro frente a los fans que nunca vamos a terminar. Hago este juramento frente al ritual y frente a los fans que nunca, nunca vamos a terminar", prometió Nodal a su novia. "Yo me quiero quedar contigo para toda la vida". A lo que Belinda emocionada respondió: "Para siempre, ¿ok?"

Nodal aprovechó el momento para hacer una petición especial a la cantante y abordó uno de los rumores que ha rodeado a la pareja desde el inicio de la relación en agosto del año pasado. "Ya quieren que te embarace", le dijo.

Inmediatamente Belinda respondió con una negativa y recalcó que aún no tiene anillo de compromiso para poder dar ese paso, ya que prefiere hacer las cosas "a la antigua".

"Pues sí, pero todavía no. Hay que hacer las cosas bien, a la antigua", dijo la cantante. "Primero, niñas, ¿verdad que necesitamos un anillo de compromiso? Si no, ¿cómo vamos a llegar a mi casa, así [sin compromiso] con mis papás? Hay que hacer las cosas bien. No hay cosas rápido ni nada, las cosas tienen que ser con tiempo. Tenemos mucho tiempo. Somos jóvenes, tenemos mucho futuro".

Según People en Español, la respuesta aparentemente no fue del total agrado de Nodal, quien parece estar más que ansioso por llegar al altar. "Pero yo ya me quiero casar contigo lo más pronto posible", exclamó.

Esta no es la primera vez que el intérprete de música regional mexicana declara abiertamente que desea convertir a la espigada rubia en su esposa. Desde el inicio de su relación, Nodal ha expresado su deseo de contraer matrimonio con la cantante, asegurando que este 2021 habrá boda. ¡Que viva el amor!