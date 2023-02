Christina Aguilera cautivó Viña del Mar con un espectáculo de categoría internacional

Entre los éxitos que la intérprete, de 42 años, dedicó a los chilenos estuvo Dirrty, seguido de Pero me acuerdo de ti. También interpretó Beautiful, Pa mis muchachas, Genie in a bottle, Bionic y Santo. Y, como no podía faltar, recordó su sonada Lady Marmalade, que incluyó la coreografía al estilo burlesque del videoclip que lanzó en 2001.



"Oh por Dios, lo hicimos. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche con todos estos hermosos rostros. Desde el segundo que pisé el hotel sentí el amor de todos ustedes ", expresó la artista en inglés, antes de cerrar su actuación con Let there be love.