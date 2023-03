Cineastas llegan a los Óscar con crónicas de la destrucción humana del planeta

Desde los contaminados cielos de Delhi al mar de hielo derretido en Siberia, "All That Breathes" y "Haulout" abordan complejas historias locales para atraer atención global sobre la destrucción de la naturaleza por la acción humana.

"Las historias que vemos no son superficiales. Requiere de años y años para llegar allí y entender la región".

Filmado en la capital de India, "All That Breathes" , de Shaunak Sen, también aborda la forma en que el comportamiento de los animales ha cambiado por la acción humana.

"Cientos de pájaros caen del cielo todos los días. Lo que me impresiona es que la gente sigue como si nada", le dice uno de los hombres a su esposa.

Sen le dijo a AFP que eligió a estos personajes para impulsar al público a "considerar la enmarañada relación entre la vida humana y la no humana".

- "No es suficiente" -

Para Sen, la reciente producción de piezas basadas en el medio ambiente "no es suficiente".

Las trágicas escenas en la playa pasaron factura emocional y profesionalmente. "Mis manos temblaban porque yo estaba llorando, o me sentía tan emocionada que no podía mantener la cámara estable", recuerda Arbugaeva. "No se pudo usar parte del material, incluso momentos cruciales, pero es que era tan duro".