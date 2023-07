Claudia Arce: “Cuesta cumplir los sueños, pero la gente con miedo no llega a donde quiere”

Estoy cumpliendo todo lo que he querido, voy y vengo a Bolivia, porque tengo mucho trabajo en México.

¿Qué se viene en tu carrera?

En lo actoral estoy con un proyecto de niños y en lo musical se vienen más temas, justo esta semana grabamos un videoclip para mi nueva canción.



Acabo de lanzar mi tema musical denominado de Colección, es de género cumbiatón y habla sobre que las mujeres son única e inigualables y que por eso somos de colección. Y en agosto estaré lanzando una canción A lo boliviano, que va dedicado a mi país.



Ayer justamente canté de Colección en la premier de Barbie, ya que vine a Bolivia por unos días.



¿A quién le dedicas todos tus triunfos?



Creo que a la valentía y constancia. No hubiera llegado hasta aquí, si no tuviera a mi familia y amigos apoyándome. Le dedico mis triunfos a todos los que me dieron aliento y se lo merecen.



Tu papá siempre fue tu fiel compañero, ¿lo sigue siendo?



Mi papá lo fue y es mi fiel compañero, él siempre me ayuda muchísimo en todo sentido.



¿Volverías a participar de un reinado de belleza?



No lo sé, creo que ya estoy grande y fuera de edad para los concursos de belleza (risas).



¿Cuál crees que la clave de tu éxito?



La clave de mi éxito es no pensar en alcanzar el éxito, es hacer lo que te gusta, hacerlo con corazón, el éxito es diferente para cada persona.



¿Qué sueños te faltan por cumplir?



Me encantaría seguir sacando más canciones, ser la antagonista de una telenovela, me encantaría ser mamá y tener mi propia familia.