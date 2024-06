Claudia Peña cuenta por qué canceló su compromiso y ya no llegará al altar

La presentadora de televisión Claudia Peña, más conocida como la “Piña”, contó en un Live de Tik Tok, por qué canceló su compromiso con Lucas Gallardo.



Y es que a pesar que en redes sociales se mostraban como una pareja enamorada y lista para forma una familia, la realidad era otra.



La influencer confesó en sus redes sociales, que le fue infiel y hasta tacho de promiscuo a su ex prometido, diciendo e invitando a las jovencitas que siempre se protejan a la hora de estar con sus parejas.



Pero eso no fue todo, le consultaron sobre si devolverá el anillo de compromiso, ella dijo tajando: “No, yo me compré ese anillo”.



Claudia contó que él anillo que le regaló su ex novio, se dobló y le pasaron muchas cosas, fue por ello que su ex prometido le dijo que compren uno con diamante, y que al final terminó pagándolo ella.



Por ahora, Claudia está sanando las heridas que le ocasionaron a causa de las infidelidades de la persona que tanto amo.