CNCO: “Nuestras fans de Bolivia fueron parte importante de nuestro éxito”

Agradecidos con sus fans, ocho años juntos y cuatro álbumes de estudio después, CNCO se despide con la gira internacional denominada Última cita, que incluye Santa Cruz como uno de sus escenarios. La banda, que logró c autivar con su talento y carisma a millones de seguidores , respondió a la entrevista de EL DEBER. CNCO, acrónimo de “Cinco” , estuvo conformado originalmente por cinco jóvenes talentosos provenientes de diferentes países de habla hispana: Christopher Vélez (Ecuador), Richard Camacho (República Dominicana), Erick Brian Colón (Cuba), Zabdiel De Jesús (Puerto Rico) y Joel Pimentel, estadounidense de origen mexicano, que dejó la agrupación en 2021.

El grupo fue creado en el exitoso programa de televisión La Banda en el año 2015, donde se unieron como una boy band; estuvo bajo la tutela de Ricky Martin, Alejandro Sanz y Laura Pausini.



La agrupación se presentará en Sonilum Arena este sábado 22 de julio en Santa Cruz y domingo 23 en La Paz, en el Teatro al Aire Libre.



¿Cómo están los sentimientos al saber que es su último concierto juntos?



Creo que son muchos sentimientos. Fueron casi ocho años juntos. Vivimos muchas experiencias que nos llevaremos para siempre.



¿Por qué deciden ponerle fin a este sueño?



Fue una decisión muy difícil, pero también queremos tener experiencias musicales por separado.



Empezaron jovencitos ¿Qué aprendieron en todos estos años?



Nos sentimos afortunados de ser parte y representar la música latina en el mundo.



Cuando iniciaron ¿se imaginaron que iban a ser queridos por sus fans?



Todo fue una locura con ellas (fans) desde el día uno. Gracias a nuestras seguidoras estamos aquí .



¿A qué se van a dedicar luego de que finalice el tour?



La música sigue siendo nuestro sueño.



¿Con qué recuerdos se quedan de CNCO y qué enseñanzas les deja haber formado parte del grupo?



Tenemos muchos recuerdos que llevaremos atesorados por siempre. Nos hemos desarrollado no solo como profesionales en la música sino también en lo personal. Crecimos con una generación que está en constante cambio y con mucha información.



¿Es verdad que también llegarán a Europa con su gira?



Aún nos quedan fechas por confirmar y posiblemente estén incluidas varias ciudades de Europa.



¿Qué mensaje le dan a esos jóvenes que están empezando en la música?



Que no desistan nunca de sus sueños y que tengan mucha constancia y disciplina.



¿Qué veremos en el concierto en Bolivia?



Prepárense para pasar una noche íntima e inolvidable. Será un concierto de dos horas. Nuestras fans de Bolivia fueron parte importante de nuestro éxito.



¿Qué les dicen a sus seguidores?



Les decimos mil gracias y que vayan al concierto que vamos a bailar y cantar juntos.



Los integrantes de la banda brindarán dos conciertos en Bolivia



PARA SABER



ENTRADAS | Las entradas para el concierto en Santa Cruz cuestan; super vip Bs 920, vip 621 y butaca 468.



ÉXITOS | Sus sencillos como Reggaetón Lento (Bailemos), Hey DJ, Tan Fácil y Pretend, acumularon millones de reproducciones.



COLABORACIONES | Colaboraron con artistas como Little Mix, Meghan Trainor y Yandel. También obtuvieron premios: entre los que estuvieron los Premios Billboard.