Colegas salen en defensa de Ricky Martin por ataques homofóbicos y discriminación

"Tú eres el hombre más especial del mundo, yo me casaría contigo! Te amo", J Balvin. "Eres un grande, un ídolo, un ejemplo a seguir, un orgullo. Te quiero, te respeto y apoyo boricua", Luis Fonsi.



La noche del martes, el cantante puertorriqueño Ricky Martin habló "desde su lado más vulnerable", a través de las redes sociales, sobre los insultos que recibió de algunos seguidores por subir una sesión de fotos junto a su esposo Jwan Yosef.



"No me esperaba, sobretodo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, que un gran número de personas decidieran dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. No es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser", inicia el mensaje del artista, que luego confiesa que los temores de antes hoy lo impulsan a "seguir trabajando por el bienestar de las personas que sufren todos los días por la falta de aceptación".



A pesar de lo negativo de esta experiencia, el boricua dijo sentirte tranquilo con su nueva vida y justamente eso es por lo que lo felicitan sus colegas de la música.

"Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el que dirán", agrega en otra parte el intérprete de Vente pa' ca.



En cuestión de horas, su publicación suma 1.3 millones de corazones y palabras de colegas de diferentes partes del mundo.

"Eres nuestro maestro querido amigo. No le bajes", apuntó su coterráneo Tommy Torres.



El colombiano Carlos Vives fue otro de los primeros en reaccionar. "Querido Ricky los queremos a ti y a tu hermosa familia y celebramos la alegría de compartir la música. Estamos orgullosos de ustedes", le dedicó.



"Lo más importante de esto es que eres feliz. En nuestra familia te amamos y respetaremos por siempre", anotó más abajo la también puertorriqueña Olga Tañón.

El español Alejandro Sanz igual le expresó su respaldo a su colega. "Libertad de ser. Tan simple y tan complicado a veces. Hay gente que no merece ni un segundo de atención. Felicidades por tu bella familia mi querido amigo", apuntó.

Y así fueron muchos más, entre ellos Pedro Capó, Rosalía, Julián Gil, Patricia Manterola, Lorena Meritano y otros los que dejaron corazones y el pedido de respeto y amor para todos por igual.