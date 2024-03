Comienza la 96ª gala de los Oscar en Hollywood

La combinación de un director reverenciado, un elenco impecable, éxito comercial y crítico y un tema relevante indica que "no hay ninguna razón para pronosticar otra cosa", dijo Scott Feinberg, columnista de premios de The Hollywood Reporter, a la AFP.

Tanto "What Was I Made For", de Billie Eilish, y la poderosa balada "I'm Just Ken", entonada por el nominado a mejor actor de reparto Ryan Gosling, sonarán en vivo en la gala del domingo.