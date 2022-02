¿Cómo encontrar al amor verdadero?

Escucha esta nota aquí

La psicóloga clínica Fanny Parrado revela lo aprendido durante años de trabajo en el área de familia y pareja.

“En toda mi experiencia profesional he podido constatar lo que dicen muchos investigadores que han estudiado sobre el tema del amor real, que el amor verdadero ni se busca ni se encuentra, no existe un amor perfecto. En una pareja ideal, el amor verdadero se descubre y se conecta en uno mismo y luego se elige y decide conscientemente compartir ese amor. El amor verdadero se construye, se edifica primero en uno mismo y luego desde la abundancia de sentirlo en uno, se irradia.

Después de dos décadas de trabajar con parejas, considero que existen siete pilares que tú puedes desarrollar para conectar con el verdadero amor y disfrutarlo.

PILAR UNO: Eres el milagro más grande del mundo

Reconoce que eres un tesoro valioso, Dios, la vida, el universo, la fuente de energía vital te ha creado única, original, extraordinaria, una creación maravillosa, cuando te sientes un milagro celebras y agradeces por tu existencia, te predispones a amarte con un amor incondicional, partir de esa convicción conectas con tu propósito, misión y el sentido de tu vida.

PILAR DOS: Reconcíliate con tu historia

Puede que te reconozcas un milagro, pero sientas dolor y, el enojo, por tu historia es un enemigo del amor. Quizá no te amas a ti misma, porque tus padres no supieron amarte, fueron indiferentes, poco afectivos, enérgicos, drásticos, violentos, creciste con vacíos, carencias y ausencias.

Tienes que rebobinar tu historia, ellos también vivieron similares o peores situaciones, tal vez sus padres no les enseñaron a amarse, tampoco a tus abuelos y bisabuelos.

Tú puedes hacer el cambio, para crear nuevos patrones amorosos de relación para tus futuras generaciones. ¿Cómo? Perdonando, porque perdonas para liberarte de las creencias, mandatos y actitudes limitantes.

PILAR TRES: Reconoce tu grandeza integral

El amor no está en una persona que te ame, en la media naranja que te complete o en un algo o alguien que necesites o dependas. El amor está en ese acto consiente cuando reconoces que eres una grandiosa persona, una joya de alto valor, con muchas cualidades, valores, talentos y virtudes, así te amas, te valoras, te respetas, con un amor saludable, constructivo y expansivo.

Al tener conciencia de tu calidad humana, estas en abundancia de amor infinito e incondicional por ti, no estás enamorado, eres amor estás en el mejor momento para amar, para compartir tu amor con alguien que reconozca su grandeza integral.

PILAR CUATRO: Agradece por cada maestro de amor que te tocó

Agradece por tus maestros de amor, todos aportan en tu evolución humana. Tu primera escuela de amor fue tu hogar. La misión de todos los que participan en tu educación, en tus relaciones sociales te enseñan a amarte, luego atraes personas desde tu nivel de conciencia de amor, sean familia, amigas, pareja, cuya misión en tu vida es ser tus maestros de amor. Si te amas, atraerás a personas que se aman y quieren compartir su amor por sí mismos contigo.

Bendito sea también el desamor, ese sentimiento es maestro temporal que viene a enseñar a amarte, para aprender, crecer, soltar y dejar fluir lo que no es para ti, lo que no le viene bien a tu vida, lo que no te deja avanzar, lo que no te mereces. Y si no aprendiste con él/ella, repites la lección con otra.

PILAR CINCO: Disfruta tu soledad y limpieza emocional

Si estás sola, disfruta tu soledad, para aprender, comprender, crecer, reencontrarte y reinventarte. Mira el amor desde tu soledad constructiva, quizá estés soltera, pero no sola, porque en esa abundancia de amor disfrutas compartir a tu alrededor, en todo lo que vives, sientes y haces.

Si estas saliendo de una ruptura afectiva, tómate tiempo para vivir tu duelo y atravesar el camino de la limpieza emocional. Un error muy garrafal es comenzar rápidamente otra relación, como solución para superar la perdida. Un clavo no saca otro clavo. Es normal que después de una ruptura te sientas dolida, herida, confundida o frustrada; ten paciencia, acepta tus emociones y sentimientos, que son parte del duelo y afronta la etapa de limpieza emocional, para sanar tus heridas y después vivir un amor saludable.

PILAR SEIS: Prepárate para ser el amor que quieres para tu vida

Vuelves a ti, te recobras, te restauras, agradeces por todo lo que vives, te expresas, te hablas con palabras compasivas, amables y respetuosas que te recuerden tu grandeza integral, generando una alta vibración de amor hacia ti. Te aprecias, te valoras, reconoces la creación maravillosa que eres y creas un efecto magnético de amor, cada fibra de tu ser vibra en amor, tu cuerpo tu mente y tu espíritu.

Ten paciencia, haz espacio en tus actividades, tu tiempo y tus prioridades para esa persona que quieres que llegue a tu vida. Al abundar en amor por ti, te predispones conscientemente a elegir y decidir compartir tu amor, permites el encuentro, que esa persona se acerque a ti, una persona que se ama tanto o más que tú y así de manera recíproca comparten la abundancia su amor.

PILAR SIETE: Amarse conscientemente

Cuando compartes tu amor con ese ser con quién sintonizas desde tu abundancia de amor, aportas a una relación constructiva, cultivas una relación fraterna y en confianza, desde sus conversaciones sobre todos los aspectos de la vida. La amistad es el cimiento de toda relación de verdadero amor.

Compartan actividades en todos sus círculos sociales, con su familia, amigos, grupos de estudio y trabajo. Cuanto más comparten, más se conocen, más confían, se valoran y validan la reciprocidad, todo lo que cada uno aporta dando el 100% en la relación, desde la libertad de expresión, su lenguaje de amor, que por género son distintos.

No serán la pareja perfecta, pero serán perfectos para ustedes.

Algo tienes que aprender, algo tienes que enseñar, justo los momentos de crisis son para mirarse como en un espejo, cuestionarse, reflexionar, analizar, cambian lo que es necesario en pro del bienestar de la relación, juntos en equipo, encuentran soluciones a sus dificultades.

La vida en pareja es un descubrirse, conocerse, aceptarse, cautivándose, encantándose, admirando sus afinidades, sus compatibilidades, sorprendiéndose y complementándose con sus diferencias.

Compartan esa abundancia de amor de manera recíproca, que les permita crecer y avanzar en la vida que se han trazado juntos”.

(Ilustran la nota: La top model y empresaria Andrea Herrera con su esposo Harold Méndez, en el salar de Uyuni)