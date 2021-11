¿Cómo evitar las manchas por el sol?

Escucha esta nota aquí

Es una realidad. La piel del ser humano es propensa a erupciones y manchas de todo tipo. La mayoría de las veces son inofensivas, pero es importante conocerlas para saber cómo actuar.

A las manchas en la piel se las denominan hiperpigmentación y, en algunas personas, causa angustia, por el hecho de no poder disimularlas u ocultarlas de las zonas donde tienden a aparecer: cara, manos y otras zonas visibles expuestas al sol.

La hiperpigmentación aparece cuando el cuerpo produce un exceso de melanina en ciertas manchas de la piel. Así, da lugar a placas cutáneas planas de un tono más oscuro que va de marrón claro a negro y que pueden variar en tamaño y forma.

“Las manchas en la piel pueden aparecer por diversas causas, las dos más importantes son por exceso de sol y la llegada de los años; pero también están los cambios hormonales, como los embarazos y, el ingerir anticonceptivos. En todos estos casos la piel puede reaccionar manchándose”, explica la cosmiatra Jimena Méndez, y responde a las siguientes interrogantes.

¿Cómo evitar las manchas que provoca el sol?

Lo primero que tienes que hacer es colocarte cada dos horas el protector solar ya que te va a proteger la piel de los rayos UVB y los rayos UVA, además nos protege del cáncer de piel; tomá en cuenta que hasta los celulares y computadoras tienen luces muy fuertes y que también pueden afectar la lozanía y textura de tu piel.

Recuerda que los protectores solares para el rostro son diferentes, si aún no tienes un protector que te guste, te recomiendo la línea Laca, de cosmética profesional, que la encuentras en Bolivia para todo tipo, biotipo y textura de la piel. También hay otras marcas de excelente calidad. Inclusive hay protectores solares en capsulas, para cuidar la piel.

¿Qué hacer y cómo cuidar la piel del rostro cuando está manchada?

Es muy importante que te informés bien y acudás donde un profesional para que te oriente, ya que existen distintos tipos de manchas. Muchas veces nos aplicamos cosas que, en vez de mejorar, empeora la situación. Con automedicarnos solo logramos inflamar las manchas.

Más consejos

Busca activos como serúm con vitamina C para el día, vitamina E por la noche, que sean de skin care, tónicos controladores de melanina, también el retinol es un activo amigable y despigmentante que no es agresivo y que se puede utilizar siempre y cuando no estés en gestación. Recuerda utilizar en todo momento tu protector solar.

Sugerencias

No fumés, porque fumar le da a tu piel un aspecto avejentado, esto contribuye a las arrugas y manchas.

Seguí una dieta saludable. Comé frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras. Bebe mucha agua para mantener tu piel hidratada.

Controlá el estrés. Cuando el estrés está fuera de control, la piel se vuelve sensible y se pueden desencadenar problemas cutáneos. Facebook e Instagram: Jimena Méndez beauty skin care