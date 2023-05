¿Cómo luciría Lady Di como reina de Inglaterra?

Desde que los medios de comunicación, en la década de 1990, la cuestionaron acerca de su futuro papel como reina, ella descartó esas aspiraciones casi de inmediato. En una entrevista televisiva con la cadena BBC, el presentador le preguntó: “¿Crees que algún día serás reina?”. Ella esbozó una ligera sonrisa, y contestó tajantemente: “No”.



Y agregó: “Me gustaría ser la reina del corazón de la gente, pero no me veo como la reina de este país. No creo que mucha gente quiera que yo sea reina”.



Años más tarde, el 31 de agosto de 1997, Diana Spencer, princesa de Gales, murió a causa de sus heridas luego de que sufriera un accidente automovilístico en el túnel del Alma, en la ciudad de París, en Francia. En ese momento, iba acompañada de su entonces pareja sentimental, Dodi Al-Fayed; y el conductor, Henri Paul.