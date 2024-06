¿Cómo se fracturó el pie Jimena Antelo?

La guapa presentadora de televisión sufrió un accidente, y el resultado fue un pie quebrado.



Jimena Antelo cuenta que estaba llegando a Manzana 40 y justo donde parqueó al parecer había derramado aceite, entonces ella piso, resbaló y cayó.



“Me levanté y seguí, ya en el restaurante sentí un poco de molestia, me pasaron hielo, cuando me quise levantar ya no pude pisar, entonces acudí de inmediato al hospital”, contó la rubia.



Una vez en el doctor, le dieron la mala noticia de que había sufrido una fractura del quinto metatarsiano, que es el hueso externo que se conecta al dedo pequeño del pie.



“Me dijo el doctor que lo bueno de todo esto es que no voy a necesitar de operación, pero sí tengo que estar con yeso”, dijo a SOCIALES.



A pesar de estar enyesada Jimena sigue con sus programas y se traslada con muletas y sillas de ruedas, con gente a su alrededor que la apoya y ayuda.



“Si te pasa esto es porque Dios te está cuidando y no quiere que te pase algo peor, hay que ser positivo en la vida”, finalizó.