Con Covid-19, Maite Proença lamenta no haber salido a la calle para protestar contra Bolsonaro

La actriz brasileña Maite Proença, de 63 años, se enfrenta, por segunda vez, al Covid-19. La artista ya tuvo la enfermedad en abril del año pasado, pero en ese momento prefirió mantenerlo en secreto, por temor a la reacción de su hija , que estaba embarazada de su primera nieta.

Según Proença, incluso la forma más suave de Covid-19 es aterradora. Ella dijo, en una entrevista con F5, del diario Folha de Sao Paulo que pasó por dos semanas de "síntomas muy agresivos" de la enfermedad.

La actriz, que se hizo conocida en América Latina por su protagónico en la telenovela "Doña Beija", recibió la primera dosis de la vacuna en abril y todavía está esperando la fecha límite para la segunda dosis.

“Tengo la suerte de tener buenos médicos y dinero para tomografías computarizadas de tórax y rostro, análisis de sangre, viajes al hospital donde fui bien atendida. Todo lo que es necesario y que la mayoría de la población paga con altos impuestos sobre todo lo que consume, y en este momento de inmensa vulnerabilidad, no lo tiene”

La actriz, que ha sido crítica con el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, dijo que “quien se gradúa para matar, y dirige un país sin guerras, debe babear de deseo de destrucción. La burla, el desprecio en los comentarios del presidente, parece haber un sentido de misión cumplida o plenitud con la matanza ”.

A pesar de haber contraído la enfermedad, Proença ha estado aislada socialmente durante la pandemia y restringe sus salidas a visitar a su hija y nieta, lo que ella llama “un viaje dulce”.

Aunque pasa mucho tiempo sola en casa, dice que su ansiedad y tristeza no aumentaron durante la cuarentena. “Estoy bien sola. Estudio, leo, escucho música, invento cosas. Siento desesperación por no poder salir a la calle a derrocar a este gobierno, no entiendo cómo llegó al punto del desmantelamiento que estamos presenciando todos los días ”, enfatizó.

Lejos de las calles, la actriz se ha dedicado a las redes sociales: “Cuento historias de mujeres con logros extraordinarios. Enseño mis prácticas para una vida ambientalmente correcta: hago en casa todos los productos de limpieza para la cocina, baño, lavandería, ambientes, uso hierbas, aceites y alimentos saludables para curarme, me muevo y bailo para mantener mi cuerpo sano y el alerta mental ”, explicó.