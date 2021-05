Con una foto familiar recuerdan a Eduardo Palomo en el que habría sido su cumpleaños 59

Escucha esta nota aquí

La cantante y actriz Carina Ricco dedicó un conmovedor mensaje al que fuera su esposo, el actor Eduardo Palomo en el que habría sido su cumpleaños 59, mismo que acompañó de un entrañable recuerdo familiar.

El actor mexicano nació el 13 de mayo de 1962 y entre sus grandes éxitos se encuentra la recordada telenovela "Corazón Salvaje"

“Flaco, hoy como siempre estás en nuestro corazón. Tu amor por la vida, por el arte y por el ser humano nos sigue inspirando…”, escribió Ricco en las primeras líneas de su mensaje en redes sociales, haciendo evidente lo imprescindible que se ha vuelto para ella y sus seres queridos honrar la memoria de quien en vida fue una de sus mayores inspiraciones.

“Tu gozo al crear y creer está presente en nuestro camino a cada instante. El tiempo no desvanece los colores y la música de tu sonrisa…”, agregó, en un texto reproducido por la revista Hola.

Para hacer más significativa esta felicitación, Carina hizo un viaje al baúl de los recuerdos, retomando una fotografía en la que aparecen ella y Eduardo acompañados de sus hijos, quienes apenas eran unos niños. “¡Eres y serás siempre grande! Tu luz continúa iluminando este bello y frágil universo. Donde quiera que estés, recuerda siempre que te amamos. ¡Feliz cumpleaños!”, finalizó. Fiona y Luca tampoco dejaron de honrar a su papá, replicando el detalle de su madre en sus respectivas historias en Instagram.

A pesar de la repentina partida de Eduardo Palomo en 2003, Carina Ricco se ha refugiado en sus hijos, producto del inmenso amor que consolidaron ella y el actor, a quien recuerda no solo como al gran ser humano, sino también en su faceta de padre ejemplar. “Si no estuvieran en mi vida (mis hijos) sería como una rama seca. Son lo más hermoso que me ha pasado, a parte del flaco (Eduardo) … Ha sido de las aventuras más hermosas y más profundas y yo creo que casi te diría que lo más importante que he hecho en mi vida es tenerlos a ellos, y el amor y el crecimiento y que nos seguimos cuidando tanto… Son grandes compañeros los dos, somos un buen equipo, y con el flaco… éramos de: ‘¿Qué es esto? ¡Qué belleza!’… No se me hubiera ocurrido tener hijos con nadie más…”, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.