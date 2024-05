Conductora que criticó a Lucerito Mijares ahora arremetió contra Lucero y dijo que tiene cola que le pisen

Como era de esperarse, Lucero, madre de Lucerito Mijares, reaccionó pidiendo “cancelar para siempre ” a estos los conductores. Sofía Rivera se pronunció ante lo solicitado por la cantante; con lo cual, no estuvo de acuerdo argumentando que ya se habían disculpado.

“Lucero mamá sin duda también tiene cola que le pisen y aquí no la cancelamos, nadie la canceló cuando ella la regó, cuando ella cometió un error. También soy hija de alguien, Eduardo [Videgaray] es hijo de alguien, cometimos un error, nos equivocamos y dimos una disculpa”.

“Como mamá, también aplaudo lo que hizo Lucero. Como mamá pienso que hizo exactamente lo que tenía que hacer”, mencionó. “Pero quien está de este lado de la pantalla, de la comedia, las otras personas no consideran que tú también eres hijo o hija de alguien, que todos cometemos errores. Y que no tengo papás super famosos que suben algo en sus redes sociales y que me mandan a sus millones de seguidores a atacarme. Entonces, la gente que más exige respeto son los que lo hacen de peor forma”.