Conductores que se burlaron de Lucerito Mijares, ahora le responden a Lucero

Ante ello, los conductores dieron disculpas públicas que no fueron bien recibidas por Lucero, la madre de la joven , quien advirtió “Cancelados para siempre”.

Ahora, estos le responden a la cantante. “Ofrecimos la disculpa de la mejor manera que se nos ocurrió y en las redes sociales están ofendidísimos. Me importa, ya de verdad, muy poco”, mencionó San Cristóbal.

“De postre, la mamá, Lucero grande nos puso un tuit ‘funados o cancelados para siempre’. Mira mi querida Lucero nosotros siempre hemos sido aquí más que amables en persona contigo , te conozco, a Manuel [Mijares], tu ex esposo”, continuó.

” Entiendo que, cuando se trata de tus hijos la gente puede ofuscarse, pero ¿saben qué?, ya lo están llevando demasiado lejos, no es para tanto, no se insultó a nadie, no se le dijo nada a Lucero chica que amerite esta reacción, ya se les ofreció una disculpa y hasta ahí”.