Conoce a los ganadores de los People's Choice Awards 2024

Este domingo, People's Choice Awards 2024 reunió a prominentes figuras del medio para celebrar un año sin igual en la cultura pop. Presidido por el actor Simu Liu, conocido por sus papeles en Barbie y en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, el evento premió a los artistas y creaciones que marcaron el último año.

Esta ceremonia premia lo mejor en el ámbito de: la música, el cine, la televisión y las redes sociales,



Conoce la lista completa de ganadores:



Cine:

Película del año: Barbie.

Película de acción del año: The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes.

Película cómica del año: Barbie.

Película dramática del año: Oppenheimer.

Estrella de cine masculina del año: Ryan Gosling (Barbie).

Estrella de cine femenina del año: Margot Robie (Barbie).

Estrella de cine de acción del año: Rachel Zegler (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes)

Estrella de cine de comedia del año: Jennifer Lawrence (No Hard Feelings).

Estrella de cine dramático del año: Jenna Ortega (Scream VI).

Actuación cinematográfica del año: America Ferrera (Barbie).

Televisión:

Programa del año: Grey's Anatomy.

Programa de comedia del año: Only Murders in the Building.

Programa dramático del año: The Last of us.

Programa de ciencia ficción y fantasía del año: Loki.

Reality show del año: The Kardashians.

Programa de competición del año: The Voice.

Mejor serie del año para maratonear: (The Summer I Turned Pretty).



Estrella masculina de TV del año: Pedro Pascal (The last of us).

Estrella femenina de TV del año: Jennifer Aniston (The Morning Show).

Estrella de comedia de TV del año: Jeremy Allen White (The bear).

Estrella de drama de TV del año: Jennifer Aniston (The Morning Show)

Actuación televisiva del año: Billie Eilish (Swarm).

Estrella de reality de show del año: Khloé Kardashian (The Kardashians).

Concursante del año: Ariana Madix (Dancing with the Stars).

Programa de entrevistas diurno del año: The Kelly Clarkson Show.

Talk show nocturno del año: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Anfitrión del año: Jimmy Fallon (That’s My Jam).

Música:

Artista masculino del año: Jung Kook.

Artista femenina del año: Taylor Swift.

Artista country masculino del año: Jelly Roll.

Artista country femenino del año: Laine Wilson.

Artista latino masculino del año: Bad Bunny.

Artista latino femenino del año: Shakira.

Artista pop del año: Taylor Swift.

Artista hip-hop del año: Nicky Minaj.

Artista R&B del año: Beyoncé.

Nuevo artista del año: Ice Spice.

Mejor grupo o dueto del año: Stray Kinds.

Canción del año: Vampire (Olivia Rodrigo).

Albúm del año: GUTS (Olivia Rodrigo).

Colaboración del año: Barbie World, Nicki Minaj & Ice Spice With Aqua.

Gira de conciertos del año: The Eras Tour (Taylor Swift).

Premios a la cultura pop:

Celebridad social del año: Taylor Swift.

Actor de comedia del año: Selective Outrage, Chris Rock.

Atleta del año: Travis Kelce.

