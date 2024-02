Conoce la efusiva reacción del boliviano Vladimir Suárez al ganar Mejor Álbum Infantil en los premios Grammy

En el video, se observa al productor, ansioso por conocer los resultados de la categoría en la que estaba nominado. La tensión se disipó cuando el presentador anunció que su álbum, "We Grow Together - Preschool Songs" de 123 Andrés, fue el ganador.

Vladimir colaboró en la producción musical junto a Leandro Álvarez y Raniero Palm en el álbum "We Grow Together" de 123 Andrés, un dúo conformado por los esposos Andrés y Christina, quienes crean música para niños en inglés y español. Este logro no solo es un hito personal para Suárez, sino también un hito cultural al convertirse en el primer boliviano en recibir tan destacado reconocimiento en la industria musical estadounidense.