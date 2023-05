Conoce quiénes son los famosos vetados de la MET gala 2023

El cantante asistió a la MET gala 2016 donde afirmó que la ceremonia estuvo “aburrida”, por lo que prefería quedarse en casa haciendo algo más productivo, así lo afirmó en una entrevista con la revista GQ en 2018. “Eso tan autoindulgente de ‘Veánme, soy maravilloso’ no es para mí”, dijo en ese entonces, el ex integrante de la agrupación One Direction.

La actriz asistió en repetidas ocasiones al desfile de moda con los mejores vestidos y diseños exclusivos; sin embargo, unas declaraciones que dio en el Show de Kylie y Jackie O en 2013, la llevaron a no recibir invitación al año siguiente y no fue hasta 2017 que se le vio nuevamente aparecer con un hermoso vestido en rosa pastel, con escote de un solo hombro.

Schumer provocó polémicas con sus declaraciones luego de asistir a su primera MET Gala en Nueva York, al parecer a la comediante no le hizo gracia que algunas celebridades fingieran que no estaban sosteniendo una conversación seria e indicó sentirse “incómoda con la farsa”, así lo afirmó en el programa de radio de Howard Stern.

“No me gusta la farsa, todos vestidos como una bola de p3nd3j0s. No me gusta, no tengo ningún interés en la moda. No me importa”, agregó la humorista.