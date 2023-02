Conozca las raíces bolivianas de la famosa Raquel Welch

En otra entrevista comentó que no aprendió a hablar castellano porque su padre no hablaba en casa en su idioma natal.



“Él quería protegernos de algunas de las inconveniencias y, según él, prejuicios que hay en contra de la gente que habla con acento”, puntualizó. “Realmente me hubiera gustado que él hubiera hablado español en casa, porque así me vendría natural”.



Welch dijo que no se arrepiente de nada en su carrera, durante la cual luchó para salir de los papeles que explotaban su imagen.