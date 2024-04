Consuelo Duval confiesa que tiene un novio 30 años menor

“Más enemigos que yo [misma], no tengo. Mi capacidad de cancelarme de eventos bonitos porque ya estoy vieja , o sea, salir con este tipo me costó mucho trabajo contra mi propia mente. O sea, ya lo que digan los demás, está de más si yo ya pude conmigo y mi cabeza, hablen”, dijo.

Como era de esperarse, las declaraciones de la estrella de La familia peluche y Tal para cual no pasaron por alto a sus compañeras, que coincidieron en que al final no importan las opiniones de terceros, cuando se es feliz. Duval resaltó que incluso la cantante estadounidense Cher estuvo en una relación amorosa con un hombre 40 años menor.