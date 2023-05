Crecen protestas por presencia de Johnny Depp en alfombra roja de Cannes

Un grupo de profesionales del cine francés criticó el martes al Festival de Cannes por poner "la alfombra roja a hombres y mujeres que agreden", horas antes de que la estrella estadounidense Johnny Depp asista al estreno de su último filme.



Depp estrena "Jeanne du Barry", de la directora francesa Maïwenn, donde da vida al rey Luis XV, enamorado de una mujer que no proviene de la corte.



Con este filme, el intérprete espera pasar página de las acusaciones de violencia conyugal de su exesposa, que acabaron en un sonado juicio por difamación que ganó él.



La directora francesa, por su parte, también fue demandada, tras haber agredido recientemente a un conocido periodista en un restaurante.



Al poner "la alfombra roja a hombres y mujeres que agreden, el festival envía el mensaje de que en nuestro país podemos continuar ejerciendo violencia con total impunidad, que la violencia es aceptable en los lugares de creación", dijo el colectivo de 123 trabajadores del sector del cine francés, en un texto publicado en el diario Libération.



Pese a la polémica que rodea desde hace días la presencia de Depp en la apertura del mayor festival de cine del mundo, su delegado general, Thierry Frémaux, no quiso echar más leña al fuego.



"Johnny Depp me interesa como actor", dijo el lunes en rueda de prensa.



El Festival de Cannes se celebra desde este martes, y hasta el 27 de mayo, y contará con la presencia de numerosas estrellas, desde Harrison Ford hasta Leonardo DiCaprio.