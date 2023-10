Cristian Castro asegura que su rostro lo hace parecer "una señora"

Desde hace algunos años, Cristian Castro se ha caracterizado por mostrar diversos cambios de looks ; incluso, para un programa de televisión, no dudaba en pintarse el cabello en diferentes tonos cada semana.

Para el cantante, el paso de la edad tampoco ha sido un problema y lo acepta. De hecho, no dudó en bromear al respecto. "Los varones nos empezamos a ver estilo señora , de verdad, yo de pronto me veo al espejo y digo: 'Soy una señora', ni siquiera soy un señor, soy una señora, quizás a las mujeres le pasa al revés. A los 15 años, como sea, te ves guapo", expresó.

Cristian Castro asegura que no le interesan las críticas, por el contrario, se siente feliz de tener libertad para actuar y hacer lo que quiera. Dijo que le critican por la ropa que viste, porque se tiñó el pelo y si no actuó bien.

"Me parece que no me toca en mi sistema, todo me lo regalo yo. Me gusta mucho esta etapa en donde puedo sentirme 'loser', perdedor, ridículo, decadente, fuera de contexto y no tener que luchar por ser 'cool'", manifestó.