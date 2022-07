Cristian Castro responde a las burlas sobre sus looks

No hubo un día en el que Cristian Castro no sea la noticia principal del programa de televisión Canta Conmigo Ahora , que marca el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión. Pero es que su cabello , que pasó por el verde, el morado y el amarillo , combinado con trajes sicodélicos opacaban a cualquiera.

“ Nada más me divertí un poquito, la verdad que estoy emocionado con tanto jurado, y hay como que diferenciarse del todo , no sé, es como un circo realmente de gente ahí, entonces hice algunos looks muy estrafalarios ahí, parezco Austin Powers mal comido , mal pagado”, comentó a medios argentinos.

"Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión", comentó.