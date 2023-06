Cristiano Ronaldo dice que se pinta las uñas para prevenir enfermedades, pero los expertos lo contradicen

Cristiano Ronaldo ha sorprendido posteando una imagen donde el delantero portugués aparece con las uñas pintadas . Y no, no es la primera vez. Existe el falso mito de que l o hace por protección y por recuperación física , pero nada de esto es cierto.

La página web Eldesmarque consultó a Paula Caballero, enfermera, y afirma que pintarse las uñas no previenen hongos ni bacterias. "Es falso. En enfermería se recomienda no tener pintadas las uñas - en este caso de las manos - porque son focos de transmisión por contacto tipo bacterias que habitan en la UCI o enfermedades como el Clostridium e igual ocurre con los pies. Pintarse las uñas no evita coger hongos ni enfermedades", asegura.