Cristiano Ronaldo es el rey de Instagram, ¿cuánto cobra por un post?

No hay estrella del cine o de la música, modelo ni celebridad televisiva que se le enfrente. El futbolista Cristiano Ronaldo le saca amplia ventaja a las Kardashian y ni qué decir de artistas como Justin Bieber o Taylor Swift que tuvieron su momento de gloria en las redes sociales y hasta a Leo Messi. El portugués es la persona más seguida en Instagram y, según la firma de marketing en redes sociales Hopper HQ, también la mejor pagada.

El jugador de la Juventus y cinco veces Balón de Oro tiene 308 millones de seguidores en Instagram y sus publicaciones suman una media de 9 millones de ‘likes’. Por todo esto, según Hopper Q, las empresas han llegado a pagar hasta $us 1,6 millones por un 'post'.

En el top ten de los mayores influencers del mundo, Dwayne 'La Roca' Johnson le pisa los talones a CR7, con $us 1,5 millones por 'post', y es el único actor de la lista. El resto son cantantes, Ariana Grande, Selena Gómez, Beyoncé y Justin Bieber, las Kardashian-Jenner, Kim, Kylie y Kendall, y el futbolista Leo Messi.

Sin embargo, en cuestión de seguidores, el portugués tiene una amplia ventaja con todos los anteriores, le sigue en seguidores Kylie Jenner, con 245 millones, y Selena Gómez, con 241 millones. Kim Kardashian salta al puesto 4, con 232 millones de seguidores y Messi al quinto, con 224 millones de fanáticos que están pendientes de sus publicaciones.

¿Y qué publicita Cristiano Ronaldo? Si bien le da prioridad a su propia marca, tiene perfumes, lentes y hoteles, también ofrece una marca de shampoo, equipos de gimnasio, ropa deportiva, videojuegos y hasta a una clínica de transplante capilar.

Aquí, la lista completa de los mejores pagados:

1. Cristiano Ronaldo $us 1.604.000 por 'post'

2. Dwayne Johnson $us 1.523.000

3. Ariana Grande $us 1.510.000

4. Kylie Jenner $us 1.494.000

5. Selena Gómez $us 1.468.000

6. Kim Kardashian $us 1.419.000

7. Lionel Messi $us 1.169.000

8. Beyoncé $us 1.147.000

9. Justin Bieber $us 1.112.000

10. Kendall Jenner $us 1.053.000