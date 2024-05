Cristiano Ronaldo rompe un nuevo récord de goles y manda un mensaje a sus fanáticos

Ronaldo acumuló un total de 35 goles en 31 partidos, superando así la marca anterior de 34 goles, lograda por Abderrazak Hamdallah en 2019. Este logro no solo consolidó su estatus en el fútbol saudita, sino que también resaltó su capacidad para trascender en diferentes ligas.



Fiel a su estilo, el cual lo marcó durante sus más de 20 años de carrera, el jugador luso utilizó sus redes sociales para hacer referencia al logro con una llamativa frase: “Yo no persigo los récords, los récords me persiguen a mí”.