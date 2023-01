¿Cuál fue la reacción de la madre de Pique a la nueva canción de Shakira?

Bernabeu, médica, directora asistencial y codirectora del Hospital de Neurorrehabilitación Institut Guttmann, en España, sorprendió con un par de "me gusta" en su cuenta de Twitter.

Los usuarios de las redes sociales más atentos, así como los medios de comunicación de farándula en España observaron que la exsuegra de Shakira dio like a dos publicaciones relacionadas con la canción de la barranquillera.

Una de esas publicaciones 'crucifica' a su hijo. El texto decía "Perdona, pero la imagen se la destruyo él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no cómo actuó", fue el primer mensaje relacionado con Piqué al que su madre le dio "me gusta".