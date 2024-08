¿Cuáles son las tres peticiones que hizo Jennifer Lopez al juez en su solicitud de divorcio a Ben Affleck?

Poco queda ya de aquellas sonrisas felices de la boda entre Jennifer López y Ben Affleck, tan solo el recuerdo de lo que pudo ser y no fue. Ahora la situación es opuesta. El pasado 20 de agosto, fecha que marcaba el segundo aniversario de bodas , la actriz y cantante solicitó el divorcio en la corte.

Según los documentos de la corte obtenidos en exclusiva por el sitio Page Six, la artista expuso como motivo de separación: "diferencias irreconciliables" entre la pareja. pero hubo más.

También aportó datos sobre la manutención conyugal. En este caso, Jennifer afirmó que ni ella, ni Ben recibirían tal pago por parte de ninguno de los dos. Así lo recogen los papeles oficiales según Page Six. De esta forma, y si no hay desacuerdo por el otro lado, no tendrían que recibir nada el uno del otro y todo queda como estaba antes de casarse.