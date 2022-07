Cuánto cobró la actriz Margot Robbie por convertirse en 'Barbie'

En la lista de los actores mejor pagados, detrás de Robbie figuran otras mujeres como Millie Bobby Brown , que cobró $us 10 millones por su participación en Enola Holmes 2 ; y Emily Blunt, que recibió $us 4 millones por Oppenheimer.

Sin embargo, por delante de la Barbie humana hay 15 varones. El ranking lo encabeza Tom Cruise, que ganó $us 100 millones por Top Gun: Maverick; Will Smith, $us 35 millones por Emancipation; y Leonardo Dicaprio, que se embolsó $us 30 millones por Los asesinos de la luna de las flores.



El que no aparece en el listado es el coprotagonista de Barbie, Ryan Gosling, que ganó la misma cantidad que Margot Robbie por la película: $us 12.5 millones.