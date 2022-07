Cuánto cuestan los Crocs de North, la hija de Kim Kardashian y Kanye West

Una nueva camada de pequeños Kardashian comienza a ganar relevancia en la farándula internacional. Ya no es por su abuela Kris Jenner o por sus famosos padres, Kim Kardashian y Kanye West, ahora North West hace noticia por cuenta propia.

Con solo nueve años, la mayor de los West-Kardashian estuvo en primera fila en la semana de alta costura de Balenciaga en París, junto a su glamurosa madre. Con looks llamativos, obviamente repletos de firmas de diseñador, acaparó los flashes a su llegada.

Y es que no se trata de un modelo cualquiera, sino de los Balenciaga Hard Crocs, una colaboración de lo más exclusiva y llamativa.

Como era de esperarse, no son nada baratos y en línea se encuentra entre los $us 1.500 y $us 2.000.