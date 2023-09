¿Cuánto ganaban los actores que dramatizaban sus problemas en Caso cerrado?

Uno de los actores que participó en su momento en el programa fue el colombiano Rafael Pedroza, quien ha formado parte del elenco de exitosas s eries como Pablo Escobar , el patrón del mal, Sin senos no hay paraíso, El secretario y Oye bonita, entre otras.

"Me pagaron un buen dinero, me pagaron como unos 400 dólares, además de eso me pagaron los billetes de avión obviamente desde Colombia hasta Miami", compartió. "Estuve 4 días en un hotel con todos los gastos pagos: alimentación, hospedaje…", finalizó.