¿Cuánto pagaron Beyoncé y Jay-Z por la mansión más cara de California?

La artista estadounidense Beyoncé y su esposo , el músico y empresario Jay-Z, pagaron $us 200 millones por una mansió n de 2.800 metros cuadrados, en el corazón de la zona Paradise Cove de Malibú, con vistas al océano Pacífico, según informó el portal TMZ.

Se trata de la venta más costosa de una casa, en la historia de Californi a , pues el récord anterior era de $us 177 millones. Es el segundo acuerdo de bienes raíces más caro en Estados Unidos -superado por la compra de un departamento en Nueva York por $us 238 millones-, según reportes de la prensa local.

Medios especializados advierten que es la segunda compra millonaria de una casa que realizan Beyoncé y Jay-Z en la zona de Los Ángeles; en 2017 adquirieron una mansión en Bel-Air por $us 88 millones e invirtieron en reformas hasta ubicarla a un valor actual de $us 100 millones.

De acuerdo con la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes, consultada por TK el pasado 19 de mayo, Jay-Z cuenta con un patrimonio neto de $us 2,5 mil millones, lo que lo ubica en el lugar 1257.



Por otro lado, según el portal Celebrity Net Worth, Beyoncé tiene un patrimonio neto de $us 500 millones de dólares, por lo que, como pareja, tienen una fortuna combinada de $us 3 mil millones. La cifra los convierte en la pareja de celebridades con mayor fortuna, detalla TK.