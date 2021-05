¿Cuántos millones cobrarán los actores de Friends por el capítulo especial?

Escucha esta nota aquí

Ahora sí, cuenta regresiva para el esperado reencuentro de Friends, una de las series televisivas más exitosas de todos los tiempos. Estados Unidos verá el programa especial el 27 de mayo, en HBO Max; mientras que América Latina tendrá esperar hasta finales de junio, cuando el servicio de streaming arribe a la región (Bolivia será uno de los 39 países afortunados).





La serie que se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 y terminó el 6 de mayo de 2004, tras 236 episodios y 10 temporadas, regresa con los seis personajes principales que, en los últimos dos ciclos llegaron a cobrar hasta $us 1 millón por capítulo. Pues bien, 17 años después, obviamente, esa cifra crecerá (y crecerá y crecerá).

Supuestas fuentes cercanas al proyecto dijeron al sitio Variety que Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer y Lisa Kudrow recibirán entre $us 2,5 y 3 millones por participar en el especial.

Según el portal español AS, en las dos primeras temporadas, el reparto recibió $us 22.500 por episodio y en la tercera entrega ya cobraba $us 75.000. Luego, el éxito de la producción y la fama de sus protagonistas fueron aumentando paralelo a sus cheques, pasando por los $us 125.000 y los $us 750.000 antes de alcanzar el famoso millón.