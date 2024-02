Cuatro curiosidades sobre el 29 de febrero

Múltiplo de 4, pero no de 100

Como la Tierra no tarda exactamente 365 días y seis horas para darle la vuelta al Sol, sino 365 días, 5 horas, 48 minutos y algunos segundos, no todos los años múltiplos de cuatro son bisiestos. Los años que también son múltiplos de 100 tampoco lo son. Así, 1900 y 2100 no tienen 29 de febrero.