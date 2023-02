Currambera, el regalo que estremeció a Shakira en su cumple

Recuerdo la mañana que te vi pasar

Por la calle del Prado pa'l colegio

Cantando en el nirvana de tu soledad

Me parecía llamar tu pelo al viento

Currambera (que luces tu pollera)

Cumbiambera (que mueves tus caderas)

Volaste muy alto

Las olas del mar te esperan

Con tus pies descalzo'

Niñita de la pollera

Volaste muy alto

Tu barco ya izó sus velas

Son tus sueño' blanco'

Muchacha barranquillera

Qué bien que bailan, qué bien que bailan

Qué bien que bailan las barranquilleras

Qué bien que bailan, qué bien que bailan

Con la cintura, mueven la' pollera'

Qué bien que bailan, qué bien que bailan

Que de repente se prendió la fiesta

Qué bien que bailan, qué bien que bailan

Qué bien que bailan por la Vía 40

Currambera (que luces tu pollera)

Cumbiambera (que mueves tus caderas)

Volaste muy alto

Las olas del mar te esperan

Con tus pies descalzo'

Niñita de la pollera

Volaste muy alto

Tu barco ya izó sus velas

Son tus sueño' blanco'

Muchacha barranquillera

Te encuentras un cuaderno y una rosa de cristal

Al señor que tiene las gafas oscuras

Y te vuelves al espejo para volver a empezar

Tu sonrisa se confunde con la luna

Volaste muy alto

Las olas del mar te esperan

Con tus pies descalzo'

Niñita de la pollera

Volaste muy alto

Tu barco ya izó sus velas

Son tus sueño' blanco'

Muchacha barranquillera

Eh, oh, eh, oh

Eh, oh, eh, oh

Diosa del Oriente, del sol y la arena

Llévame a tu bosque donde se olvidan las penas

Dicen que lo han visto buscando zahenas

Tu barco fenicio que navega al Magdalena

Es para ti, Shaki