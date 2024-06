Cyndi Lauper : "Nunca conté hasta diez antes de hablar"

Ha sido un ícono tanto por su actitud punk y sincera como por sus éxitos que definieron una era, como "Girls Just Wanna Have Fun". A sus 71 años, la cantante estadounidense Cyndi Lauper se embarca en una gira de despedida.



La gira la llevará por Norteamérica a partir de octubre antes de dirigirse a Europa en febrero.

Lauper ha vendido más de 50 millones de álbumes gracias a éxitos como "Time After Time" y "True Colors", sin dejar de trabajar a pesar de estar menos en primer plano.

En 2013 ganó un premio Tony por la banda sonora del musical de Broadway "Kinky Boots".

Cyndi Lauper, cantante estadounidense /Foto: AFP

​Pregunta: La expulsaron de dos escuelas cuando era joven. ¿De dónde viene esa rebeldía?

Respuesta: ¡No era yo, eran ellos! Me enfrenté a un sacerdote que dijo que mi madre iba a a ir al infierno. ¿Qué clase de persona le dice a una niña de ocho años que su madre va a ir al infierno? La segunda vez le pregunté a una monja si todavía tenía su período, y me echaron. Quería irme a casa porque en esa escuela… bueno, ciertas personas no deberían ocuparse de los niños.

P: ¿Los éxitos todavía se sienten frescos cuando los interpreta en vivo?

R: Cada vez es diferente, pero la razón por la que la gente realmente viene es para conectarse con el pasado. Quieren escuchar lo que recuerdan. Si puedes agregar algo extra, eso es bueno. Entre el ritmo y el sonido a veces logras evadirte. Esa es la mejor parte de actuar porque creo que la gente canta para escapar, para sentirse mejor, para volar. Cuando era niña, la vecina hacía todos los domingos la misma salsa, limpiaba toda la casa y se sentaba por la tarde a tocar el acordeón y siempre tocaba "Volare". Yo era adolescente y pensaba: 'Me van a matar... ¿Cuántas veces necesito que me recuerden que soy italiana?'. Pero ahora me doy cuenta de lo que realmente estaba tocando: "Tengo alas en mi corazón". Cuando los cantantes lo dan todo, en su interior están como volando.

P: ¿Qué le motivó a luchar por los derechos de los homosexuales?

R: Soy amiga y miembro de esa gran familia. Y no te puedes quedar mirando a un lado mientras discriminan a tu familia. Ha habido muchos progresos, pero ahora hay muchos retrocesos y de nuevo mucho miedo y enojo. Pienso en mi hermana Ellen, que es parte de esa comunidad. Nunca podría haber hecho nada sin ella.

P: ¿Qué recuerdo atesora más de su carrera?