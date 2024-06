Dan detalles de la supuesta infidelidad de Alexis Mac Allister a Ailén Cova con una periodista deportiva

“Hubo un jugador en particular que durante toda la noche persiguió a una famosa, logró su cometido. (...) Pero no se escondió y lo loco del tema es que él está de novio. Claramente, quería solo una noche hot, que la tuvo porque pernoctaron”.



Después de dar una serie de indicios sobre los protagonistas del enigmático encuentro, el conductor reveló: “Ella es Rocío Robles, exnovia de Tyago Griffo. (...) Rocío Robles estuvo toda la noche a los besos con Alexis Mac Allister en el cumpleaños de Rodrigo de Paul. Después se fueron a la casa de él a pernoctar”.



“Obviamente, no hay imágenes porque no había celulares. Lo que me cuentan es que él la buscó toda la noche, ella terminó accediendo. Se terminaron yendo juntos y los vio toda la fiesta”, dijo.