Daniela Lacalle: Diseña y crea accesorios de lujo

Daniela Lacalle Lladó, nacida en Santa Cruz de la Sierra, es Licenciada en Marketing y Publicidad, en la Upsa. Es emprendedora y mamá de Lucía Ribera Lacalle, de 4 años. Trabajó varios años en Kimberly Clark y Tigo, y como lo anota, “estas empresas fueron mi escuela para tener una idea del manejo de las distintas áreas que tiene un negocio, ventas, atención al público y relación con clientes que hoy son todo en mi negocio”.

El ser emprendedora, mamá y esposa es muy retador

Ahora como emprendedora que diseña y crea accesorios de lujo, explica: “Me genera una gran satisfacción porque puedo elegir mis tiempos de trabajo sin perderme de las actividades diarias de mi hija, aun así, debo organizarme bien y esto me ha llevado a retarme a mí misma en cuanto a ser más ordenada y disciplinada. Me gustaría poder ser ejemplo para mi hija de que si uno trabaja en consecuencia a lo que siente puede lograr lo que se proponga”. Es algo que tampoco hay que romantizar, dice, porque ser un emprendedor, “es difícil, es solitario, pero luego de que uno toma la decisión de hacerlo bien, de a poco las puertas se van abriendo y llegan personas y eventos que necesitábamos para crecer, mejorar, esto me ayuda a generar mejores ingresos”.

Creadora. “Todo empezó hace 10 años como un hobby, ahora soy diseñadora”

¿Cuándo empezó hacer sus accesorios de lujo?

Fue hace 10 años como un hobby, cuando no había nadie vendiendo joyas de acero ni piezas tejidas más sofisticadas. Una colega de donde yo trabajaba compró una pulsera tejida de una marca local y al ver que se oxidaba pensé que el costo/ beneficio no lo valía, entonces empecé a buscar en YouTube cómo hacerla yo misma, a mi gusto y así de manera empírica me inicié haciendo pulseras y collares para mis colegas en las noches cuando llegaba del trabajado. Me relajaba y además generaba un ingreso extra, el cual siendo soltera y viviendo en casa de mis padres, me daba holgura económicamente.

¿Tienes una tienda de moda?

Todo lo vendo a través de mis redes sociales y en algunas ocasiones participo de ferias que me dan mayor presencia de marca y me generan algunas ventas.

¿Cómo sigues las tendencias de moda?

Para realizar las piezas me baso en los lanzamientos de grandes y reconocidas marcas, corroboro los materiales con proveedores y hago pruebas hasta lograr el diseño deseado; también trabajo con encargos personalizados, que dependerá de los materiales disponibles en el mercado. Utilizo el acero inoxidable, perlas y cristales. Me gustan esos materiales, el acero inoxidable es muy noble con la piel, es hipoalergénico y casi siempre le sienta bien a la mayoría de las personas. Las perlas y cristales son piezas que duran para toda la vida. Actualmente tengo mi catálogo disponible en el enlace de mi biografía de Instagram y Dios mediante próximamente ya lanzaré la página web.

¿Cuáles son los accesorios preferidos de tus líneas?

El choker de cristales en tonos nude, verde y multicolor, hay otro modelo de collar con chaquiras y el dije de corazón son mis Best Sellers. También las argollas clásicas.

Los hombres compran bisutería. ¿qué buscan ellos?

Mi mayor comunicación en las redes está dirigida al público femenino en un 95%, pero ellos también me contactan buscando un regalo especial para sus novias, esposas, hermanas o mamás. Algunos están más atentos a la moda, me piden las nuevas pulseras tejidas en hilo con iniciales de sus hijos y esposas. “Lo hecho a mano requiere creatividad, amor, tiempo, originalidad e imaginación .

Material. Me encanta el acero inoxidable es muy noble con la piel ​

¿Cómo resultó el evento Empower Her junto a las emprendedoras de Para Ellas?