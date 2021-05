¿Danna Paola perdonaría una infidelidad?

Escucha esta nota aquí

Desde Madrid, ciudad española en la que se encuentra desde hace unas semanas, la cantante y actriz Danna Paola respondió las interrogantes de sus seguidores en Instagram durante una ronda de preguntas y respuestas en el que la mexicana se sinceró sobre temas como la infidelidad. Sus seguidores tuvieron la curiosidad de saber si perdonaría una situación así,

La cantante fue clara cuando se le cuestionó si ella perdonaría una infidelidad: “Sinceramente, no. Creo que eso sucede cuando no hay suficiente amor, respeto y confianza. Cuando se pierde la confianza pierdes todo”, dijo, en declaraciones reproducidas por la revista Hola.

Aunque Danna nunca ha revelado detalles de su vida privada, comentó que ella no cree en las segundas oportunidades y finalizó con un: “Yo, en mi caso, no podría y no he podido”. En febrero pasado, la cantante le concedió una entrevista a Yordi Rosado donde habló por primera vez de su historial amoroso: “Tuve una relación de seis años, luego tuve otra de dos y la última no sé ni cuánto duró porque nunca empezó. Básicamente fui yo la que dio más en todo, siempre yo soy una persona que da más de lo que recibe a cambio”, comentó sincera.

En aquella conversación Danna reveló que su gran inspiración en la música son sus experiencias en el amor: “Quien diga que no le han roto el corazón, de verdad, no ha vivido. Amiga, date cuenta. Yo soy una persona súper enamoradiza, yo de verdad en el amor soy lo más cursi, lo más intensa, lo más romántica, pero me han molestado tanto, tantos años”.

Danna también recordó lo complicado que fue su primer amor: “Mi primera relación fue un fail total, horrible, lo pasé muy mal. Sí, el primer amor es muy bonito y lo que quieras, pero fue fatal, acabó muy mal, pero me liberé, fueron seis años”, dijo sin revelar la identidad de su galán.

Danna continuó admitiendo que su más reciente noviazgo fue el que realmente la marcó y se convirtió en inspiración de O.K, su nueva propuesta musical: “La última relación sí fue algo que me volvió loca, que me hizo escribir este álbum, porque realmente fue una catarsis dentro de mí, el entender que el amor viene en muchas versiones, que no todo es color de rosa, obviamente, porque ninguna relación es perfecta, pero es que esta no tenía ni pies ni cabeza”, explicó.

La cantante también aseguró que llegó a estar muy decepcionada de las relaciones: “Entendí que había dejado de creer en el amor, después de la relación de los dos años que fue en 2017, aproximadamente, dije: ‘El amor no existe… esto no sirve y te manda al hoyo’, me deprimí cañón por eso”.