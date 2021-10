Danna Paola reveló la verdad sobre los rumores de maltrato por parte de su novio

La cantante y actriz mexicana Danna Paola tiene millones de seguidores en sus redes sociales y hace poco su nombre estuvo envuelto en una polémica ya que varios medios dieron a conocer las declaraciones de lo que aseguran es una fuente cercana a la cantante, hablando sobre presuntos episodios de violencia doméstica por parte de su novio.

Las declaraciones de esta supuesta fuente cercana a Danna fueron: “Nos preocupa porque Alex (Hoyer) cae en la violencia emocional y tememos que sea una nueva versión de Eleazar Gómez, con quien Danna tuvo una relación muy tóxica” lo cual alarmó a todos sus fanáticos.

Pero estos rumores llegaron recientemente a la cantante, quien fue velozmente a las redes para dar su versión de los hechos: “Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo esta revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares”.

La también actriz aprovechó para añadir un mensaje personal muy contundente “YO NO ME DEJÓ MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE” sorprendiendo a muchos de sus seguidores. Luego de esto, Danna se tomó un momento para hacer un comentario sobre los medios.

Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares…



YO NO ME DEJÓ MALTRATAR

NI POR UN NOVIO NI X NADIE.