¿Danna Paola tiene nuevo novio?

Meses atrás, el rumor de un nuevo romance persiguió a Danna Paola, una sospecha que generó mucho interés en sus fanáticos, así como también entre los paparazzi, que finalmente han logrado captar a la protagonista de la serie Élite disfrutando de unas vacaciones por un paradisiaco destino. Lo cierto es que esta vez fue vista junto a un chico, algo que de inmediato acaparó la atención y despertó muchas dudas. Pero, ¿quién es el galán con el que se ha dejado ver muy cariñosa la cantante?

Recordemos que fue hace varios días cuando Danna, a través de sus redes sociales, dio conocer algunos vistazos de su escapada por Ibiza, en España. Desde ese momento se encendieron las alertas entre sus seguidores, quienes mostraron todo su interés por saber de quién iba acompañada, una incógnita que finalmente ha sido revelada, al ser captada disfrutando de este paseo que fue del todo revelador.

Gracias a estas fotos, hemos podido saber que la supuesta nueva conquista de la también actriz es nada más y nada menos que Álex Hoyer, un joven cantante de música urbana, mejor conocido por su participación en el reality musical de La Voz México, con quien al parecer ha habido gran química desde el primer momento, y para muestra las fotos en las que se les mira demasiado cercanos en uno al otro.

Como se aprecia en las instantáneas, que se han viralizado de un momento a otro, se pudo saber que la pareja disfrutó a bordo de un lujoso yate, en el que ambos se tomaron un tiempo para disfrutar del sol y las espectaculares vistas de las aguas cristalinas de Ibiza. En su descanso, además compartieron abrazos y aprovecharon para relajarse un poco, sn olvidarse de llevar los atuendos perfectos para ese día, con ropa cómoda y gafas oscuras.

En un instante de ese romántico paseo, Danna y Álex también se dieron algunos besos, dando muestra de la cercanía que mantienen y de lo bien que la pasaron ese día, que ha sido muy comentado entre los fans de la estrella, ansiosos por saber más al respecto.

¿Qué ha dicho Danna Paola sobre estas fotografías?