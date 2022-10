Darina Eid consigue otro papel para Bolivia en el cine estadounidense

Una nueva representación boliviana en la industria cinematográfica estadounidense. La actriz paceña

Darina Eid Harasic (25) forma parte del elenco de la película The redeemer, del escritor y director Myles Clohessy, que se estrenó en Nueva York.

Licenciada en Danza en Marymount Manhattan College y por graduarse en Actuación en HB Studios, obtuvo

su primer papel en el western que cuenta la historia de redención de un héroe de guerra fracasado, tras el secuestro de su esposa, en el salvaje Oeste.

La producción anunciará pronto la plataforma con la que The redeemer y Darina llegarán a las pantallas de

Latinoamérica. Ella cuenta un poco de su experiencia desde Nueva York.

Fotógrafo: Nicolás Almanza

-¿Por qué salís de Bolivia?

Desde que era niña tenía el sueño loco de bailar en Broadway. Mi papá ama los musicales y desde chica me expuso a ellos, así que me veía ahí. Hoy mis sueños tomaron un rumbo diferente, desde la primera vez que estuve en Nueva York quedé fascinada y sabía que

tenía que dar todo para vivir en esta ciudad tan intensa.

-¿Cómo fue llegar a esa ciudad ‘intensa’?

Como para muchos extranjeros, es un shock cultural al principio. Lo más difícil

fue estar lejos de mi familia, que creyó

en mis sueños locos desde que era pequeña. Mis padres, hermanas y abuelos son una fuente de apoyo muy fuerte y pienso que las constantes despedidas son el precio más caro que debo pagar para estar aquí.

-¿Tenías contactos?

Estuve cuatro años en la universidad en Nueva York, dos entre idas y vueltas por la pandemia y hace uno empecé el conservatorio de actuación. En ese

tiempo hice contactos, colegas, compañeros de clases y trabajo. También estuve medio año trabajando en un crucero e hice conexiones magníficas, ya que los coreógrafos eran artistas que admiraba desde hace años.

-¿Cómo llegás a la película?

Es bastante gracioso. Conocí al director en las calles de Nueva York, yo caminaba con mis amigos y él con los suyos, y empezamos a hablar, ya que era una noche festiva, Biden acababa de ganar las elecciones. Después, por las redes

me dijo que iba a dirigir una película y le interesaba que audicione para un papel, así que le pasé un ‘self-tape’. Una semana después me llegó un correo

de los productores, les fascinó mi audición y me ofrecieron el rol.





-¿Es suficiente el talento para trabajar en cine, o también es cuestión de influencias o suerte?

Es difícil entrar a esta industria, pero, como en todo, con persistencia, disciplina y dedicación es posible. Siempre fui creyente de que el talento es el 50% o menos de lo necesario para ser exitoso. Puedes ser talentoso, pero no te servirá si no sabes trabajar en equipo, no eres abierto a recibir críticas y no vienes preparado en todo sentido.

-¿Influye la imagen?

Aunque la industria intenta ser progresiva y abierta a todo tipo de seres humanos, no fuera sincera si digo que no tiene importancia. Esto no significa que te veas de la manera convencional, no hay una forma específica de cómo se ven los artistas. La idóneo es crear tu marca personal. La seguridad que reflejas, saber quién eres y que tu imagen sea una extensión de ello, te hace más interesante y ‘casteable’.

-¿Ser boliviana es ventaja o desventaja?

Es una ventaja y un regalo; ser boliviana es gran parte de mi identidad como artista y ser humano. También me da acceso a la comunidad latina de actores que está muy de moda en la industria.

-¿Cómo va la lucha por la igualdad salarial de las mujeres en el cine?

Por lo que he visto y oído, hay grandes progresos, pero todavía es una lucha constante, dolorosa y extremadamente primordial. Debería haber un orgullo universal por lo logrado, pero este debería traducirse a un impulso para seguir promulgando la igualdad.

-¿Qué se viene para vos?

Planeo producir un filme en Bolivia a fin de año, debutando como productora y actuando. Trabajaré con el director boliviano Romel Vargas y Elisabeth Salazar. Filmaremos en un lugar especial, así que manténganse al tanto.

Sobre la película