Darina Eid: “La clave para obtener trabajos en el exterior han sido la disciplina, resiliencia y pasión”

Darina Eid (27) es el nombre de una boliviana que está brillando en el exterior. Su esfuerzo y disciplina la han llevado a consagrarse en grandes escenarios, y hoy lo hace con el elenco en la obra teatral Mummy in the closet- Evita’s return de Estados Unidos.



Baila desde los cinco años, talento que lleva en la sangre. Y es que su diversidad y la dedicación a su arte continúan marcando su brillante trayectoria artística.



Ella confiesa que donde va dice con orgullo que es de Bolivia, dejando así el nombre del país en alto.





- ¿De dónde nace el gusto por el baile y la actuación?



Creo, sinceramente, que mi primera memoria es bailando junto a mis hermanas y la otra interpretando diferentes personajes mientras jugábamos y narrábamos historias. Esta experiencia temprana no solo fue una diversión, sino también una semilla plantada por mi familia que ha crecido fomentando el arte escénico en mi vida.



- ¿Heredaste el arte de algún familiar?



Atribuyo mi amor por el baile y el teatro a mi padre, que una vez fue un bailarín dedicado y amante del arte en todas sus formas. Mis hermanas también siguen el camino artístico; una de ellas ha hecho del baile su profesión. Aunque mi madre no proviene de un entorno artístico, se sumergió por completo en nuestro mundo creativo y nos brindó un apoyo incondicional. Su dedicación ha sido fundamental para perseguir nuestros sueños artísticos.



- ¿Desde qué edad bailas y actúas?



Yo bailo desde los cinco años, así que llevo aproximadamente 22 años bailando. Empecé a bailar en Cochabamba, Bolivia, en Dance Studio Jazz de Wálter Albarracín y cuando me gradué del colegio audicioné y me otorgaron una beca en el programa de Danza de Marymount Manhattan College. Fue una de las experiencias más intensas, exigentes y gratificantes de mi vida obtener mi licenciatura en danza en Nueva York.



- ¿Costo ganarte un espacio en el exterior?



Honestamente, no estoy segura de haber logrado asegurarme un lugar en el mundo exterior. Aunque he tenido el privilegio y la oportunidad de realizar trabajos de los que me siento muy orgullosa, para alguien externo solo se ve el resultado de una jornada extremadamente competitiva y difícil. Por ejemplo, calculo que solo he conseguido un 2% o menos de los trabajos para los que he audicionado, lo cual es estándar en la industria.