David Gilmour, ex integrante de Pink Floyd, anunció un nuevo álbum tras nueve años de ausencia

El guitarrista también explicó que "Luck and Strange" surge en un contexto particular, marcado por la pandemia mundial del 2020 y 2021. Durante este período, Gilmour y su familia encontraron en las actuaciones en vivo a través de internet una forma de conectar con su público.

"Luck and Strange" estará disponible en varias configuraciones, incluyendo opciones digitales, en CD, vinilo y Blu-ray. El álbum incluye ocho canciones nuevas y una versión de "Between the Points" de The Montgolfier Brothers. El arte del álbum fue fotografiado y diseñado por Anton Corbijn, detalla el medio especializado.