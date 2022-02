Dayana comienza a reinar en el Carnaval del reencuentro

Escucha esta nota aquí

Un repaso por la historia del Carnaval, que permitió al público ser testigo de un encuentro entre las costumbres de antaño con las de la época actual, fue el marco en el que se desarrolló la coronación de Dayana Molina como reina de la fiesta más importante del calendario regional de los cruceños.



La Súper Coronación fue el título del espectáculo de 50 minutos, que estuvo a cargo de Chaplin Show, como parte de un convenio con la comparsa coronadora Picarazos.

En un escenario de 40x40 metros en forma de la cruz potenzada, que figura en el escudo cruceño, más de 200 artistas, entre actores, cantantes y bailarines, llevaron adelante este espectáculo, dirigido por Leonardo Ferrante y escrito por Ian Vega.

La obra musical realzó algunos de los elementos más significativos de la fiesta grande de Santa Cruz, a través de las miradas de Eladio y Ciro, interpretados por Ronico Cuéllar e Ian Vega. Se hizo un repaso por la historia del Carnaval hasta llegar a los tiempos actuales.

El show incluyó una selección de actores de diversas compañías locales y artistas independientes. Las voces de Alenir Echeverría, Ronaldo Vaca Pereira, Kevy Morató y Adely se sumaron al espectáculo, como también la de los fundadores de Bolivia Band, ‘Pachín’ Jensen y Abel Ribera, que interpretaron los clásicos enganchados del oriente boliviano.

Una vez concluido el espectáculo, hicieron su aparición los Picarazos bailando al ritmo del taquirari de la comparsa, creación de Fabio Zambrana. A ellos se sumó Dayana, que fue ovacionada por el público apostado en la cancha y en las graderías del estadio Municipal. La reina no se guardó las emociones y derrochó alegría a cada instante.

El presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, procedió a coronar a Dayana en sustitución del alcalde Jhonny Fernández, que no pudo asistir.

“Estoy tan feliz. Quiero agradecer esta oportunidad de poder devolver la alegría a mi pueblo, de ayudar a reactivar la economía de la gente. Muchas familias han sido afectadas, golpeadas económicamente. Lo he podido ver de cerca, he podido comprobar cómo los músicos de las bandas y las tamboritas salían a las calles a pedir limosna.

Ahora, compartiendo con ellos en diversas actividades, se me acercan y me agradecen. Yo les digo que no me agradezcan a mí, sino a Dios, que hizo posible todo esto, que se hubiera podido dar este reencuentro”, fueron las palabras de Dayana, que no pudo ocultar sus lágrimas de emoción.



El show comenzó con un cuadro de música oriental. Se oyó El guajojó, Novia Santa Cruz y Noche de luna llena.





El Carnaval fue revisado a través de Eladio y Ciro (Ronico Cuéllar e Ian Vega)









'Pachín' Jensen y Abel Ribera cantaron los éxitos de Bolivia Band