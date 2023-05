“¿De un cucaracho, de un mal amor, se puede salir uno ingobernable?”: mira la polémica respuesta de Aracely Arámbula de la que todos hablan

Jorge Lozano publicó el video del momento exacto. ¿El “Rey Cucaracho” es Luis Miguel? Los comentarios en las redes sociales no han cesado, hay un bando que se inclina por creer que sí ya que se ha conocido que el cantante tiene una gran deuda por concepto de pensión alimenticia de sus hijos Miguel y Daniel.

Luis Miguel y Aracely Arámbula mantuvieron una relación de 4 años, desde 2005 hasta 2009, fruto de ello son sus dos hijos: Miguel y Daniel , luego de la separación de la pareja, la reconocida actriz mexicana ha estado soltera y no slo se dedicó a la crianza de sus hijos, sino a desempeñar su carrera de actriz con la que ha protagonizado exitosas telenovelas.

Aracely Arámbula habla sobre Luis Miguel: Él no llamó a su hijo en su cumpleaños 🍰🎈🎉 pic.twitter.com/XtvlYYyDua

"No necesito ayuda económica. Mis hijos tienen mucho padre con mi papá, mi hermano y con mis sobrinos. Vivimos bien con lo mío. Tengo carrera desde antes de Luis Miguel, con Luis Miguel y después de Luis Miguel", expresó.

Finalmente, la también llamada 'Chule' ha sido clara al expresar, en retrospectiva, que no se arrepiente de haber estado con Luis Miguel. "No hay que arrepentirse de nada. ¿Cómo voy a arrepentirme si Luis Miguel me dio dos hijos hermosos? Mis hijos nacieron de un gran amor y estoy agradecida de la vida", acotó Aracely Arámbula.