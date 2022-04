De víctima a violenta, Amber admite haber golpeado a Johnny Deep

Escucha esta nota aquí

El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Hard sigue dando avances y ahora el jurado ha escuchado algunas grabaciones donde la actriz de 'Aquaman' admite haber golpeado al hombre de 58 años.

En los audios que fueron presentados como pruebas es la primera vez que se escucha la voz de la estrella de Hollywood de 35 años; lamentablemente no jugaron a su favor.

Heard testificará más adelante, mientras que Depp ya lo hizo y dio una serie de declaraciones que conmovieron a todas las personas que siguen de cerca la batalla legal.



En un audio se escucha a la actriz decirle a Depp: "No te di un puñetazo. Lamento no haberte pegado en la cara con una bofetada adecuada. Te estaba pegando, no te estaba dando un puñetazo". A lo que él responde "No digas lo que se siente cuando te golpean".

Heard responde: "Has estado en muchas peleas, has estado aquí por mucho tiempo. No te di un puñetazo. Te pegué. Lamento haberte pegado así, no te di un puñetazo. No te engañé. Te estaba pegando. No sé cuál fue el movimiento de mi mano real. Estás bien. No te lastimé, no te di un puñetazo, te estaba pegando. Eres un maldito bebé... ¡eres un bebé!, ¡Crece, Johnny'".

El protagonista de 'Piratas del Caribe' menciona que eso fue una pelea física y ella responde: "Empecé una pelea física". Él contesta: "Me salgo de ahí". Heard reacciona con un "eres admirable".

También el tribunal escuchó otra grabación entre Heard y Depp en la que ella lo llama "pedazo de mierda". Ella dice: "¿Por qué no te vas a la mierda? Viejo tacaño".

La actriz de 35 años también se refiere al hijo de Depp, Jack, a quien integra a la conversación de manera sarcástica. "Espero que el padrastro de Jack les enseñe más sobre ser un hombre", dijo.



En su declaración ante el jurado, el protagonista de la saga Piratas del Caribe también aseguró que Amber bebía en exceso y consumía drogas ilícitas cerca de él, incluso durante los períodos en los que estaba tratando de recuperar la sobriedad.

Ante esto, el actor intentó terminar con la relación, pero no lo hizo porque ella le gritó en repetidas ocasiones que no podría vivir sin él mientras lloraba.