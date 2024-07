'Deadpool & Wolverine' rompe récords con más de $us 200 millones en su fin de semana de estreno

'Deadpool & Wolverine' superó ampliamente la barrera de los US$ 200 millones, y consolidó así el récord del fin de semana de estreno con mayor recaudación para una película con clasificación R, es decir, para mayores de 17 años, informó CNN.

Según estimaciones del estudio, 'Deadpool & Wolverine', la 34ª película de la saga Marvel Cinematic Universe, recaudó US$ 205 millones en ventas nacionales y US$ 438,3 millones a nivel mundial en su debut, según CNN.

La primera película de Deadpool estableció el récord del fin de semana de estreno con mayores ingresos para una película con clasificación R, cuando se estrenó en 2016, con aproximadamente US$ 132 millones, y 'Deadpool 2' se aseguró el segundo puesto, con US$ 125 millones en ventas nacionales en 2018, explicó CNN.

'Deadpool & Wolverine' ahora también está entre las mejores películas de fin de semana de estreno de la historia. Se ubica en el puesto número 8, un poco por debajo de 'The Avengers' de 2012 (US$ 207 millones) y justo por encima de 'Black Panther' de 2018 (US$ 202 millones), según IMBd.